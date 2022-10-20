Жилье в Соколе построили с нарушениями, но по полной стоимости - возбуждено уголовное дело

Причем сумма ущерба далеко не окончательная. Качество строительства оставляет желать лучшего. Все 52 квартиры строила одна организация, так что выявленные нарушения в той или иной степени характерны и для других объектов. А к этому можно добавить, что нарушения порядка проведения тендера, выбор генеральным подрядчиком для строительства жилых домов организации, которая ранее занималась только ремонтами офисных помещений, отсутствие должного технического надзора. В итоге - примерная стоимость устранения дефектов и недостатков практически сразу после сдачи жилья составляет более половины от его стоимости.