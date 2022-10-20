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Жилье в Соколе построили с нарушениями, но по полной стоимости - возбуждено уголовное дело

Нарушения при застройке жилья для многодетных в столичном микрорайоне Сокол. Возбуждено уголовное дело. Материалы ГУБОП и Генпрокуратуры. Отвечать за злоупотребления служебными полномочиями будет бывший директор УКС.

Причем сумма ущерба далеко не окончательная. Качество строительства оставляет желать лучшего. Все 52 квартиры строила одна организация, так что выявленные нарушения в той или иной степени характерны и для других объектов. А к этому можно добавить, что нарушения порядка проведения тендера, выбор генеральным подрядчиком для строительства жилых домов организации, которая ранее занималась только ремонтами офисных помещений, отсутствие должного технического надзора. В итоге - примерная стоимость устранения дефектов и недостатков практически сразу после сдачи жилья составляет более половины от его стоимости.


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