36-летний житель Барановичей подозревается в педофилии. По данным правоохранителей, мужчина вступал в половую связь со своей 15-летней двоюродной сестрой. Для своей гостьи мужчина покупал спиртное. Сообщается, что о преступных действиях своего родственника знала мать и сестра потерпевшей, но в милицию не сообщали. Известно, что фигурант ранее судим, в том числе за преступления против общественного порядка и нравственности, а также за имущественные преступления.