Житель Барановичского района рядом со своим участком обнаружил гранату времен ВОВ

Неприятный сюрприз обнаружил вблизи своего участка житель Барановичского района. Он собирал камни и обнаружил некий металлический объект, напоминающий внешне боеприпас. На место происшествия оперативно выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа. Для безопасности территорию, где был обнаружен боеприпас, оцепили. По оценке специалистов, находкой является граната РГД-33, которая относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие обследовали территорию, но других опасных находок больше обнаружено не было. Граната уничтожена на полигоне.