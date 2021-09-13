Житель Бобруйска хотел получить водительские права легким путем, но создал себе еще больше проблем

Получить права нестандартным способом. По пути наименьшего сопротивления пошел 19-летний житель Бобруйска. В Сети он нашел объявление, где за несколько дней некие умельцы обещали сделать водительское удостоверение, причем через ГАИ, доставка курьером. Нужен стандартный набор документов от заказчика. Связь с исполнителем через мессенджер. Клиент заплатил за свой заказ порядка 1050 рублей. В такую стоимость продавец оценил водительское удостоверение категорий В и АМ. Позже заказчик даже получил фото уже готового своего документа, но в назначенный день и после курьер так и не приехал. Тогда парень обратился в милицию. Его смартфон осмотрели эксперты, была проведена проверка радиоэлектронных устройств, также в телефоне была обнаружена переписка о получении прав. Результаты экспертизы приобщили к делу.