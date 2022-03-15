3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Житель Бобруйска повредил дверь в ночном заведении города после конфликта с сотрудниками
Последние вызвали правоохранителей - на место приехал экипаж Бобруйского отдела охраны. Стражи порядка выяснили все обстоятельства и отработали прилегающую территорию. Подозреваемого вскоре нашли, мужчину обнаружили недалеко от места происшествия. Им оказался 30-летний местный житель, официально не работает, у него уже были проблемы с законом - судим за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Когда фигуранта задержали, он был не только пьян (2,4 промилле), но и с голым торсом.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все