Житель Бобруйска повредил дверь в ночном заведении города после конфликта с сотрудниками

Последние вызвали правоохранителей - на место приехал экипаж Бобруйского отдела охраны. Стражи порядка выяснили все обстоятельства и отработали прилегающую территорию. Подозреваемого вскоре нашли, мужчину обнаружили недалеко от места происшествия. Им оказался 30-летний местный житель, официально не работает, у него уже были проблемы с законом - судим за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Когда фигуранта задержали, он был не только пьян (2,4 промилле), но и с голым торсом.

