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Житель Бобруйска вез в микроавтобусе 1,5 тонны спиртного без документов
1,5 тонны высокоградусного груза - с такой партией горячительных напитков стражи порядка задержали 40-летнего жителя Бобруйска. Спиртное он вез в микроавтобусе "мерседес". Всего 150 пятилитровых канистр. Соответствующих документов на груз у перевозчика не оказалось. Кроме того, и груз не был промаркирован акцизными марками нашей страны. Продукцию оценили в сумму свыше 30 тысяч рублей. После всех экспертиз будет дана правовая оценка.
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