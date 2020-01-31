Житель Бобруйска вез в микроавтобусе 1,5 тонны спиртного без документов

1,5 тонны высокоградусного груза - с такой партией горячительных напитков стражи порядка задержали 40-летнего жителя Бобруйска. Спиртное он вез в микроавтобусе "мерседес". Всего 150 пятилитровых канистр. Соответствующих документов на груз у перевозчика не оказалось. Кроме того, и груз не был промаркирован акцизными марками нашей страны. Продукцию оценили в сумму свыше 30 тысяч рублей. После всех экспертиз будет дана правовая оценка.



