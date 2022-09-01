ЧПЗона X

Житель Борисова разгромил магазин

Громил стеллажи с алкоголем в торговом зале. В Борисове один из покупателей супермаркета стал дебоширить в винно-водочном отделе. Малейшее приближение охранников сопровождалось прицельным броском бутылок. Очевидцы вызвали милицию.

Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Его сразу отвезли на освидетельствование. Причины агрессии непонятны, в них разбираются медики и правоохранители. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все