Житель Борисова соорудил домашнюю лабораторию по выращиванию конопли

35-летний мужчина живет в многоэтажке, где прямо в квартире из подручных средств соорудил конструкцию для культивирования растений. Во время обыска в доме обнаружили приборы для циркуляции воздуха и полива, осветительную лампу с отражателем, термометр, горшок с кустом конопли, удобрение и семена, а также около 10 граммов марихуаны. Фигурант заявил, что запрещенное растение выращивал исключительно для личных нужд. Однако у правоохранителей есть основания полагать, что он распространял среди своих знакомых как готовый наркотик, так и семена для посадки. За такие пристрастия в ботанике в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.



