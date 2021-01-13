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Житель Борисова соорудил домашнюю лабораторию по выращиванию конопли
35-летний мужчина живет в многоэтажке, где прямо в квартире из подручных средств соорудил конструкцию для культивирования растений. Во время обыска в доме обнаружили приборы для циркуляции воздуха и полива, осветительную лампу с отражателем, термометр, горшок с кустом конопли, удобрение и семена, а также около 10 граммов марихуаны. Фигурант заявил, что запрещенное растение выращивал исключительно для личных нужд. Однако у правоохранителей есть основания полагать, что он распространял среди своих знакомых как готовый наркотик, так и семена для посадки. За такие пристрастия в ботанике в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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