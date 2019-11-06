Житель Борисовского района обокрал сельский магазин

Cумма ущерба составила свыше тысячи рублей. Как рассказали в милиции, из маркета подозреваемый вынес алкоголь, сигареты и выручку. Сообщается, что на дело 35-летний мужчина вышел ночью. Он сорвал решетку и разбил окно, после чего проник в помещение и совершил кражу. Все похищенное налетчик спрятал в кустах, затем разложил по пакетам и отправился в гости. Но не учел, что магазин оборудован сигнализацией. Мужчину задержали в течение часа. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".