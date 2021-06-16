Житель Бреста поджег свою квартиру после ссоры с супругой: возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел накануне утром. В МЧС поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов города. Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. На место выбывала и следственно-оперативная группа. Сыщикам удалось установить и виновника - нетрезвый 31-летний мужчина сам облил свою квартиру бензином и поджег. Предварительно установлено, что за несколько дней до этого он повздорил с женой, поскольку она подала на развод. В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом".