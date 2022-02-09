Житель Бреста внес изменения в листок нетрудоспособности, проводится проверка

Житель Бреста, чтобы избежать ответственности за прогул, внес изменения в листок нетрудоспособности. Подделка была обнаружена. Согласно выводам судебного эксперта, изменения были внесены сразу в несколько записей. Изменив дату, мужчина "открыл больничный" на день раньше, чем обратился в поликлинику. Сейчас по факту подделки документов проводится проверка.

