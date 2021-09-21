Житель Брестского района организовал лабораторию по изготовлению марихуаны

Лаборатория по изготовлению марихуаны найдена у жителя Брестского района. Для серьезного дела мужчина организовал и соответствующее помещение. Со всем необходимым для хорошего урожая. Изъято 700 граммов марихуаны, 15 кустов конопли, удобрение и спецоборудование (бокс для наркорастений, лампы и система вентиляции). Хозяинраскладывал коноплю на бельевой сушилке, а готовый продукт хранил в стеклянных банках в морозильной камере.