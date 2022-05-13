Житель Черикова выпил и сел за руль мопеда, освидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя

Выпил и сразу сел за руль - именно так объяснил сотрудникам ГАИ свое состояние водитель мопеда, которого остановили в Черикове. Инцидент произошел в начале недели. 42-летнего байкера остановили на улице города, потому что тот ехал без мотошлема. Водитель сразу признался, что выпивал. Освидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя. Также выяснилось, что у мужчины нет прав. Теперь он их не скоро получит.