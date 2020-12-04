Житель деревни Ворони Столинского района жил на минном поле

Житель деревни Ворони Столинского района жил буквально на минном поле и даже не подозревал об этом. Накануне мужчина копался у себя во дворе и в полутора метрах от фундамента дома обнаружил минометную мину. На месте работали милиционеры и саперы. Обследовав территорию, были найдены еще 19 минометных мин и два артиллерийских снаряда. Боеприпасы изъяты и уничтожены.