Житель Дрибина угнал, а затем спалил авто

Угнал машину, чтобы навестить знакомую, а когда закончился бензин, спалил авто. Отличный план.29 мая в Дрибинский РОВД сообщили, что на трассе вблизи деревни Робцы горит автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По номерам установили владельца. Им оказался житель Горок. Он пояснил, что свой Volkswagen Passat оставил возле дома, а как тот оказался на территории другого района - не знает. Вскоре сыщики установили подозреваемого в угоне. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 28-летний житель Дрибина. Но вскоре подозреваемого задержали. И сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Угон".





