Житель Дятловского района решил отомстить сожительнице - теперь ему грозит до 10 лет колонии

До 10 лет колонии грозит жителю Дятловского района за поджог дома. 49-летний мужчина поссорился с сожительницей, женщина вызвала милицию. В результате разборок дебошир получил 30 суток ареста. Вернувшись, мужчина решил отомстить и попытался поджечь деревянную постройку. Как итог - уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.