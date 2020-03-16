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Житель города Чашники решился на преступление, чтобы покурить
Уж очень хотелось курить. Житель города Чашники решился на преступление, чтобы удовлетворить тягу к вредной привычке. Как выяснилось, вечером, когда все ближайшие торговые точки были закрыты, мужчина отправился к специализированному киоску. Там курильщик разбил окошко и попытался залезть внутрь, чтобы дотянуться до сигарет. Но сделать это ему не удалось из-за сработавшей сигнализации. Напуганный мужчина схватил кассу и несколько зажигалок, с которыми и скрылся с места преступления. Без сигарет, но с награбленным имуществом на сумму более 600 рублей злоумышленник был задержан. В отношении него следователями возбуждено уголовное дело.
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