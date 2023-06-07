Житель Гродно ночью захотел мороженого и... украл его сразу на 400 рублей

У жителя Гродно появились проблемы с законом из-за того, что он ночью внезапно захотел мороженого. 56-летний мужчина попался на краже более сотни пачек лакомства из торгового объекта на Советской площади. Это случилось в конце мая.

Как рассказали в СК, особого труда сладкоежке прикладывать не понадобилось, потому как замок в холодильнике был сломан. О пропаже товара на общую сумму более 400 рублей в милицию сообщил владелец павильона. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.