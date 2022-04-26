Житель Гродно, угрожая травматическим пистолетом, надругался над девушкой - подозреваемый задержан

Под угрозой оружия завел за дом и надругался над девушкой. В Гродно сегодня ночью бойцы ОМОНа задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Инцидент произошел накануне ближе к полуночи на бульваре Ленинского комсомола. Как сообщили в милиции, жертвами нападения 31-летнего фигуранта стала молодая пара студентов.

Травматический пистолет изъяли для проведения экспертизы. Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания. Его действиям вскоре дадут правовую оценку следователи.