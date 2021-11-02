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Житель Гродно в нетрезвом состоянии угрожал водителю такси страйкбольным автоматом - возбуждено уголовное дело
Хотел припугнуть. Так объяснил свои действия житель Гродно, которого подозревают в совершении особо злостного хулиганства. Возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, в минувшее воскресенье у фигуранта - ему 22 года - возник конфликт с водителем такси - тот отказался везти пьяного молодого человека и его приятелей. Тогда парень направил в сторону шофера страйкбольный автомат и стал угрожать. Об этом потерпевший, испугавшись что оружие настоящее, сообщит в милицию. Подозреваемый задержан. Орудие преступления изъяли для проведения баллистической экспертизы.
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