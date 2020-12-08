Житель Каменецкого района обнаружил в колодце на своей даче труп человека

Вероятно, произошел несчастный случай. Следов применения насилия к погибшему установлено не было, сообщает Следственный комитет. Накануне мужчина приехал к себе на участок, увидел пустое ведро, а когда заглянул в колодец - заметил человека. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что погибший мужчина регулярно набирал воду в колодце соседа с его разрешения. Примерно за сутки до инцидента 58-летнего местного жителя односельчане видели в состоянии алкогольного опьянения. Назначена проверка, выясняется точная причина смерти человека.



