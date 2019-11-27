Житель Хойников вез в своей машине 135 литров спирта

Для кого и в каких целях вез 135 литров спирта житель Хойников в своей машине? Вопросы, на которые пытается дат ответ водитель "ауди А6". Он случайно попался на глаза дорожной милиции на дороге Речица - Хойники. Авто остановили, в салоне - 27 пластиковых канистр. А на руках ни документов на соответствующий груз, ни разрешения. За незаконную перевозку спиртосодержащей жидкости водителю придется ответить.



