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Житель Кобринского района избил жену, пьяным сел за руль и угрожал милиционерам топором
Житель Кобринского района избил супругу, пьяным сел за руль и пошел с топором на милиционеров. Целая череда правонарушений началась после того, как мужчина повздорил с женой, о чем она и сообщила в милицию.
Во время разбирательства мужчины не оказалось дома. Позже он подъехал на мотоцикле и, заметив возле двора служебный автомобиль, попытался скрыться. Милиционеры настигли нарушителя в соседнем дворе: но и после этого тот не сдался, а с топором в руках вышел из сарая и направился на сотрудников милиции с угрозами. Дебошир игнорировал предупреждения, а когда увидел перед собой табельный пистолет, бросил топор.
Освидетельствование показало 2,3 промилле алкоголя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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