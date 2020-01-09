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Житель Крупского района подозревается в осквернении могил на кладбище
В Рождество в милицию поселка Холопеничи обратилась женщина, рассказав о вандале. Неизвестный повредил 22 надгробия, в том числе братскую могилу 1944 года, которая является историко-культурной ценностью страны. Правоохранители задержали местного жителя, сейчас он водворен в изолятор. По факту хулиганских действий следователи проводят проверку. Причина такого поступка пока неизвестна.
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