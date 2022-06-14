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Житель Кветта спас город от настоящего кошмара - отогнал загоревшийся бензовоз от АЗС

Адский гонщик спас город от настоящего кошмара. История произошла в пакистанском городе Кветта. Местный житель увидел загоревшийся бензовоз возле заправки. Вопреки здравому смыслу он не стал убегать, а бросился в кабину, чтобы отогнать его от АЗС и жилых домов. Мужчина отогнал цистерну подальше от людей и выбежал из кабины. Прибывшие на место пожарные потушили грузовик. В результате инцидента пострадал один из работников заправки. Он с ожогами попал в больницу.

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