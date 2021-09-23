Житель Лепеля похитил в витебском салоне связи телефон стоимостью почти 7000 рублей

Подозреваемый в грабеже был задержан инспекторами ГАИ спустя день после совершения преступления. Сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД выяснили, что за это время молодой человек успел продать телефон по цене в несколько раз ниже рыночной. За эти деньги он приобрел автомобиль, на котором и был остановлен правоохранителями.

Надежда Суркова, официальный представитель УВД Витебской области