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Житель Лепеля похитил в витебском салоне связи телефон стоимостью почти 7000 рублей

Житель Лепеля похитил в витебском салоне связи телефон стоимостью почти 7000 рублей. В милицию обратилась сотрудница магазина. Она сообщила, что в районе 8 часов вечера неизвестный, рассматривая ассортимент мобильных телефонов, взял смартфон и ретировался. Эксперты нашли отпечатки пальцев подозреваемого на телефонах, которые он трогал в салоне. Выяснилось, что они принадлежат 20-летнему жителю Лепеля.

Подозреваемый в грабеже был задержан инспекторами ГАИ спустя день после совершения преступления. Сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД выяснили, что за это время молодой человек успел продать телефон по цене в несколько раз ниже рыночной. За эти деньги он приобрел автомобиль, на котором и был остановлен правоохранителями.
Надежда Суркова, официальный представитель УВД Витебской области

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