Житель Лиды отдал более 100 тысяч рублей за виртуальный кредит
Более 100 тысяч рублей за виртуальный кредит. Милиция в Гродно разбирается в обстоятельствах мошенничества. Еще в 2020 году житель Лиды обратился за помощью к интернет-брокеру, чтобы взять кредит в европейском банке.
В январе общая сумма взятых в кредит и переведенных за границу средств составила 103 тысячи рублей в эквиваленте. После этого неизвестный перестал выходить на связь, а мужчина обратился в милицию за помощью.