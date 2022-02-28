Смотреть онлайнПрограмма ТВ

Житель Лиды отдал более 100 тысяч рублей за виртуальный кредит

Более 100 тысяч рублей за виртуальный кредит. Милиция в Гродно разбирается в обстоятельствах мошенничества. Еще в 2020 году житель Лиды обратился за помощью к интернет-брокеру, чтобы взять кредит в европейском банке.

В январе общая сумма взятых в кредит и переведенных за границу средств составила 103 тысячи рублей в эквиваленте. После этого неизвестный перестал выходить на связь, а мужчина обратился в милицию за помощью.