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Житель Лоева вышел из тюрьмы и попытался угнать авто
Житель Лоева вышел на волю и сразу попался на попытках угона. Инцидент произошел на минувшей неделе. По информации милиции, 24-летний мужчина вышел из тюрьмы 22 сентября. Отбывал срок за угон. Свободу решил отметить изрядным количеством алкоголя. А когда пришло время ехать домой, вспомнил былое. В одном из дворов вскрыл автомобиль Audi 80 и попытался угнать. Завести авто не удалось. Владелец машины увидел чужака в салоне и вызвал милицию. Более того, оперативники выяснили, что угонщик пытался завести еще один автомобиль - BMW. Подозреваемый задержан. За угон возбуждено уголовное дело. На воле мужчина находился меньше суток.
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