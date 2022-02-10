Житель Лунинецкого района из мести донес на инспектора и стал фигурантом уголовного дела

Из мести донес на инспектора и стал фигурантом уголовного дела - статья "Заведомо ложный донос". Еще в начале января житель Лунинецкого района рассказал следователям, что инспектор ГАИ якобы получил взятку за то, что не привлек бесправника к ответственности. Управление собственной безопасности МВД проверили данный факт. Все просто - милиционер трижды привлекал мужчину к административной ответственности по линии ГАИ.