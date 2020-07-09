Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве знакомого

О пропаже 39-летнего мужчины сообщила экс-супруга погибшего. Милиционеры и следователи восстановили картину последнего дня и пришли к выводу, что исчезновение носит криминальный характер. А к пропаже причастен 24-летний приятель погибшего.



Хронологию событий той ночи восстановил Владимир Королев.



Сейчас подозреваемый задержан и дает признательные показания. Уже найдено тело погибшего - оно было закопано в лесу, недалеко от места жительства.



Следователи и милиционеры восстановили события рокового дня. Накануне мужчины вместе выпивали, об этом рассказала бывшая жена погибшего. Именно она впоследствии и обратилась в милицию, заподозрив неладное.



Что стало причиной конфликта: неразделенная любовь или внезапная агрессия - тайны следствия. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".



