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Житель Минска лишился денег после покупки билетов в театр на сайте мошенницы

Лишился денег после покупки билетов в театр, поход в который так и не состоялся. В милицию с заявлением о списании денег с карточки обратился житель Минска. Молодой человек рассказал, что в августе на сайте знакомств начал переписку с девушкой. Новая пассия предложила на первом свидании посмотреть молодежный спектакль. Для удобства заказа билетов на театральную постановку собеседница сама сбросила парню ссылку на нужный сайт.

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