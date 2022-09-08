Житель Минска лишился денег после покупки билетов в театр на сайте мошенницы

Лишился денег после покупки билетов в театр, поход в который так и не состоялся. В милицию с заявлением о списании денег с карточки обратился житель Минска. Молодой человек рассказал, что в августе на сайте знакомств начал переписку с девушкой. Новая пассия предложила на первом свидании посмотреть молодежный спектакль. Для удобства заказа билетов на театральную постановку собеседница сама сбросила парню ссылку на нужный сайт.