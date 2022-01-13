Смотреть онлайнПрограмма ТВ

Житель Минска проходит по уголовному делу за выращивание канабиса

Разводил запрещенную культуру, чтобы "побаловать" себя. Житель Минска - подозреваемый по уголовному делу за выращивание канабиса. По информации милиции, 20-летний молодой человек оборудовал у себя дома специальное помещение и, чтобы урожайность повысить, оснастил его всем необходимым.

Во время обыска квартиры задержанного оперативники наркоконтроля нашли лампы, розетку с таймером, датчик температуры, вентиляторы, фильтр, прибор для измерения кислотности почвы, удобрения, а также горшки с коноплей, семена наркорастения и марихуану.