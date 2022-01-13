3.73 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Житель Минска проходит по уголовному делу за выращивание канабиса
Житель Минска проходит по уголовному делу за выращивание канабисаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/b4c3fc2f-ac91-4927-8925-8e2a87673db5/conversions/5ab0e11b-c960-470c-8e2e-557d2cba35dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/b4c3fc2f-ac91-4927-8925-8e2a87673db5/conversions/5ab0e11b-c960-470c-8e2e-557d2cba35dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/b4c3fc2f-ac91-4927-8925-8e2a87673db5/conversions/5ab0e11b-c960-470c-8e2e-557d2cba35dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/b4c3fc2f-ac91-4927-8925-8e2a87673db5/conversions/5ab0e11b-c960-470c-8e2e-557d2cba35dd-xl-___webp_1920.webp 1920w
Разводил запрещенную культуру, чтобы "побаловать" себя. Житель Минска - подозреваемый по уголовному делу за выращивание канабиса. По информации милиции, 20-летний молодой человек оборудовал у себя дома специальное помещение и, чтобы урожайность повысить, оснастил его всем необходимым.
Во время обыска квартиры задержанного оперативники наркоконтроля нашли лампы, розетку с таймером, датчик температуры, вентиляторы, фильтр, прибор для измерения кислотности почвы, удобрения, а также горшки с коноплей, семена наркорастения и марихуану.