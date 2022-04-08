3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Житель Минска стал фигурантом уголовного дела за кражу велосипеда
Как рассказали в милиции, непристегнутый двухколесник мужчина заприметил, когда зашел в один из торговых объектов в Центральном районе белорусской столицы. Украденный товар стоимостью 500 рублей подозреваемый продал, а полученную выручку потратил на личные нужды. Оперативники уголовного розыска также выяснили, что ранее у фигуранта уже были проблемы с законом за имущественные преступления.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все