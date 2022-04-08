Житель Минска стал фигурантом уголовного дела за кражу велосипеда

Как рассказали в милиции, непристегнутый двухколесник мужчина заприметил, когда зашел в один из торговых объектов в Центральном районе белорусской столицы. Украденный товар стоимостью 500 рублей подозреваемый продал, а полученную выручку потратил на личные нужды. Оперативники уголовного розыска также выяснили, что ранее у фигуранта уже были проблемы с законом за имущественные преступления.