Житель Минска умудрился украсть велосипед у собственного брата

Житель Минска украл из тамбура велосипед брата. Правда, то, что двухколесник стоимостью около 500 рублей, принадлежит родственнику, 29-летний молодой человек узнал лишь в милиции. Как рассказали в ведомстве, в день кражи фигурант приехал к родителям, но дома никого не застал.



Парень уже было собрался уходить, как на лестничной площадке ему на глаза попался одиноко стоящий велосипед. В этот момент минчанину пришла мысль перепродать велобайк и заработать. Потом фигурант решил все же отказаться от этой затеи. Правда, было уже поздно - он катил велосипед в лесополосе недалеко от родительского дома, там его и оставил. Правоохранители квалифицировали это как кражу и возбудили уголовное дело.