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Житель Минского района на приусадебном участке высадил свыше 400 кустов каннабиса

Личное пристрастие вне закона. Столичные оперативники задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Под наблюдение попал безработный 33-летний житель Минского района. На своем приусадебном участке фигурант высадил в парнике свыше 400 кустов каннабиса. В его доме также было оборудовано помещение, приспособленное для выращивания конопли. Там были обнаружены и изъяты еще 12 кустов растения, приспособления для культивации, более килограмма высушенной и готовой к употреблению марихуаны.

Со слов задержанного, коноплю он выращивал исключительно для себя, поскольку давно пристрастился к курению марихуаны. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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