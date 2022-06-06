Житель Минского района на приусадебном участке высадил свыше 400 кустов каннабиса

Личное пристрастие вне закона. Столичные оперативники задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Под наблюдение попал безработный 33-летний житель Минского района. На своем приусадебном участке фигурант высадил в парнике свыше 400 кустов каннабиса. В его доме также было оборудовано помещение, приспособленное для выращивания конопли. Там были обнаружены и изъяты еще 12 кустов растения, приспособления для культивации, более килограмма высушенной и готовой к употреблению марихуаны.