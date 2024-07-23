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Житель Минского района подозревается в совращении несовершеннолетних

Житель Минского района подозревается в совращении несовершеннолетних - следователи поделились подробностями уголовного дела.

Мужчина познакомился с 15-летней девочкой в интернете. Во время переписки 40-летний друг не раз присылал фото и видео интимного характера, а вскоре стал просить контакты подруг.

В течение 3 месяцев мужчина с целью сексуального соблазнения и эксплуатации присылал порнографические материалы трем несовершеннолетним девочкам. Благодаря слаженным действиям сотрудников милиции злоумышленника удалось задержать и пресечь его противоправную деятельность. Следователи выяснили, что мужчина не судим, но жил в неблагополучной семье и вел аморальный образ жизни. Возраст его жертв ему был известен, но несмотря на это, он продолжал свои противоправные действия.
Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области

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