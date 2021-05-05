Не прошел мимо авто. Житель Минского района порезал колеса чужих автомобилей. По горячим следам оперативники задержали 41-летнего местного жителя. Оказалось, что после выпитого спиртного мужчина пошел в магазин за добавкой, а по дороге домой таким образом решил разнообразить себе вечер. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".