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Житель Минского района пытался помочь знакомой и стал жертвой мошенников
Пытаясь помочь знакомой, лишился 1600 рублей. Житель Минского района в Skype получил сообщение - его знакомая якобы не могла оплатить картой белорусского банка покупки в России. Мужчина любезно согласился помочь девушке и дал реквизиты своей карты, позже сказал код, который пришел в СМС. После этого у него списались деньги, а вскоре объявилась сама знакомая, которая рассказала, что ее учетную запись взломали. Обманутый мужчина обратился в милицию. Чтобы не стать жертвой мошенников в подобных случаях, правоохранители рекомендуют не передавать данные карты, а также не полениться и позвонить человеку, которому вы собираетесь оплатить покупки.
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