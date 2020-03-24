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Житель Могилева выманил у жительницы областного центра почти 70 тысяч долларов
Дар убеждения как способ заработать. Правда, свой талант житель Могилева использовал с незаконным подтекстом. По данным ГУБОП, мужчина смог выманить у жительницы областного центра почти 70 тысяч долларов. Средства якобы нужно было передать в качестве взятки, чтобы вытянуть ее благоверного из-за решетки. Как выяснили позже в милиции, на самом же деле, никакими связями в правоохранительных органах так называемый "решала" не обладал, а полученные деньги присвоил. Жулика в итоге задержали и заключили под стражу, его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также подстрекательстве к даче взятки в крупном размере. Преступление может стоить 10-ти лет свободы.
Ну, поскольку решала оказался кидалой, у правоохранителей появились подозрения, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям. Если вы пострадали от действий человека, фото которого сейчас на экране, обратитесь в милицию, телефоны: 8(0222)29-50-80, 29-51-57, 102.
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