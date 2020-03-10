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Житель Могилевского района на протяжении 5 лет не платил алименты
Эффективный, но недальновидный план, как избавиться от долгов, придумал житель Могилевского района. На протяжении 5 лет мужчина не платил алименты. В итоге скопился приличный долг, взыскать который собирались судебные приставы. Но предприимчивый должник не оставил им такой возможности. Автомобиль, два телевизора, тренажер, стиралку и станок мужчина продал до того, как за его имуществом пришли приставы. Вот только такой подход с выгодой для себя правоохранители не оценили. В будущем мужчине кроме долга, скорее всего, придется выплатить штраф за правонарушение. Не исключено и лишение свободы. Вот только помогут ли эти меры ускорить процесс выплаты долга за алименты? Ведь имущества у него не осталось, а заработок у заключенных совсем невысок. Поэтому, как ни крути, больше всего в этой истории, пострадали дети.
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