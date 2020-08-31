Быстрые деньги - большое разочарование. Житель Молодечно потерял 7 тысяч рублей, вложив эту сумму в фейковую брокерскую компанию. Пострадавший увидел в Сети объявление, что некая организация приносит прибыль до 170 %. Он оформил анкету и тут же ему поступил звонок. Человек по ту сторону убеждал мужчину в выгодном вкладе денег и возможности хорошо заработать на сделках по покупке акций Tesla, а еще некоторых нефтяных компаний. Стартовая цена, с которой начал свою карьеру так называемый брокер, составила 1.5 тысячи рублей. Как только деньги были переведены на счет, с ним начал переписку якобы менеджер, который предлагал конкретные биржевые операции. Кроме того, свой баланс доверчивый молодечненец пополнял и из своих средств. Так советовал консультант. Когда сумма в виртуальном кошельке достигла 14.5 тысячи рублей, мужчина попытался часть денег вывести, но оказалось, что для этого нужно внести еще тысячу долларов. После этого пострадавший понял, что имеет дело с мошенниками и отправился в милицию. Как выяснилось, деньги он перечислял по реквизитам на карты российских банков. По данному факту возбуждено уголовное дело - статья 209 "Мошенничество".



