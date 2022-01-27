Житель Молодечно пытался купить автомобиль за сувенирные купюры долларов

Житель Молодечно пытался купить автомобиль сувенирными купюрами долларов. Инцидент произошел 1 января, хорошая шутка на Новый год. По информации милиции, мужчина передал 10 банкнот-фантиков за автомобиль "Опель-Омега". Продавец лишь спустя время увидел обман - ущерб составил 2500 рублей. В СК возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Как отмечают в МВД, в 2021 году правоохранителями Минской области зафиксировано 19 фактов сбыта сувенирной продукции, в большинстве случаев банкнотами иностранной валюты.