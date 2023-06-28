Житель Молодечно сделал бывшей возлюбленной подарок: венок, поэму о загробной жизни и гроб

Во время разбирательств выяснилось, что 33-летний поклонник уже не раз был судим, нигде не работает и, в добавок ко всему, находится в розыске за кражу. При себе у него были также найдены два патрона калибра 7,62, предназначенные для стрельбы из автоматов. В прошлом с администратором их связывала совместная жизнь, но после череды покушений и домашнего насилия девушка через суд прекратила какое-либо с ним общение. А накануне представлениязапрет на защитное предписание истек, и мужчина тут же напомнил о себе. По данному факту милиция проводит проверку.