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Житель Молодечно сделал бывшей возлюбленной подарок: венок, поэму о загробной жизни и гроб

Житель Молодечно сделал запоминающийся подарок своей бывшей возлюбленной, которая работает администратором в местном игровом клубе. Вместо букета цветов мужчина принес венок, любовные стихи заменила поэма о загробной жизни, вишенкой на торте стало появление гроба по центру игрового зала. Остановить любовный перформанс помогли бойцы охраны.

Во время разбирательств выяснилось, что 33-летний поклонник уже не раз был судим, нигде не работает и, в добавок ко всему, находится в розыске за кражу. При себе у него были также найдены два патрона калибра 7,62, предназначенные для стрельбы из автоматов. В прошлом с администратором их связывала совместная жизнь, но после череды покушений и домашнего насилия девушка через суд прекратила какое-либо с ним общение. А накануне представлениязапрет на защитное предписание истек, и мужчина тут же напомнил о себе. По данному факту милиция проводит проверку.

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