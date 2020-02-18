Житель Мозыря похитил у предприятия почти две тонны дизельного топлива

В милицию обратился директор организации. Стражи порядка выяснили, к делу имеет отношение 20-летний грузчик. На работу он устроился семь месяцев назад. Правоохранители выяснили: молодой человек узнал пароль к топливному чипу и место его хранения. После трудовой смены работник незаметно брал чип и заправлял гражданские авто, за каждый литр топлива -1 рубль, а утром незаметно возвращал электронную таблетку обратно. Итоги этой незаконной операции для предприятия - минус 1800 литров дизельного топлива на сумму более 3 000 рублей. А действиям фигуранта дадут оценку следователи.