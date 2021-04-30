Житель Мстиславского района пытался продать почти тонну похищенных добавок к комбикорму

Для этого он разместил в интернете объявление, которое привлекло внимание оперативников. В гараже у мужчины обнаружены и изъяты 36 мешков витаминно-минеральных добавок к комбикорму. Как пояснил сам мужчина, он купил премиксы для того, чтобы использовать в личном подсобном хозяйстве, а излишки планировал продать. Но позже выяснились интересные подробности этого сельского детектива.



Андрей Харкевич, заместитель начальника УБЭП УВД Могилевской области: В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что добавки к комбикорму похитили трое работников сельхозпредприятия. С января по март текущего года в позднее время на личной автомашине они неоднократно вывозили премиксы из цеха хозяйства, а потом продавали через посредников. На сегодняшний день всего изъято более 900 кг похищенных добавок к комбикорму на общую сумму около 7 200 рублей. Сотрудниками Следственного комитета дана правовая оценка действиям подозреваемых и возбуждено уголовное дело.



