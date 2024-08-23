Житель Новогрудка купил сыну краденый авто

Мария Лешик, официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области: Защитные элементы свидетельства в нем имитированы. В частности, все изображения на бланке выполнены способом струйной печати, цветопеременный элемент, голографические изображения и ультрафиолетовая защита имитированы различными способами. Заключение эксперта приобщено к материалам проверки.