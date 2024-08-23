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Житель Новогрудка купил сыну краденый авто

Купил для сына краденую машину. Житель Новогрудка в Лиде приобрел "ауди" российской регистрации. Когда мужчина решил поставить автомобиль на учет в родном городе, то оказалось, что документы поддельные, а данные продавца у покупателя не сохранились.

Мария Лешик, официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области:Защитные элементы свидетельства в нем имитированы. В частности, все изображения на бланке выполнены способом струйной печати, цветопеременный элемент, голографические изображения и ультрафиолетовая защита имитированы различными способами. Заключение эксперта приобщено к материалам проверки.

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