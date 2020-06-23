Житель Новогрудка обчистил чужой дом, возвращаясь с похорон

Приехал на похороны, а на обратном пути пробрался в чужой дом и обчистил его. Такая поездка получилась у 35-летнего жителя Новогрудка, который приехал сначала в Жабинку, после решил задержаться в Бресте в квартире отца. Там мужчина устроил затяжное застолье. А потом обчистил чужой дом. Хозяин жилища обратился в милицию. Когда он вернулся домой, обнаружил, что дверь вскрыта, а внутри беспорядок. Часть имущества исчезла: золотые и серебряные изделия, медали, охотничье ружье с патронами, спиртное и продукты. Ущерб хозяин оценил в 5 000 рублей. Вскоре оперативники вышли на подозреваемого. Последний якобы пришел в дом жертвы, чтобы поговорить о долгах его дочери, но, не застав никого на месте, просто пробрался внутрь и взял все сам. Часть вещей он хотел увезти, остальное оставил в доме отца. Возбуждено уголовное дело. Ранее фигурант уже был судим.



