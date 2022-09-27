Житель Орши прятал наркотики в вольере с обезьяной

Тайник с запрещенным веществом оборудовал в вольере с собственной обезьяной. Дурманящую заначку нашли сотрудники милиции. Оперативники наркоконтроля наведались домой к 54-летнему жителю Орши - его подозревают в распространении наркотиков. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом. В поисках улик, по данным правоохранителей, обыскать пришлось не только апартаменты самого подозреваемого, но и клетку его домашнего питомца.



Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебской области:

Милиционеры обнаружили сверток с высушенной марихуаной. Эксперты установили, что вес изъятой партии составляет почти 250 граммов. Как предполагают оперативники, опасное наркотическое вещество в дальнейшем подозреваемый собирался реализовать. Мужчина задержан, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело.