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Житель Орши угрожал пистолетом собачнику за то, что его питомец начал лаять
Житель Орши угрожал пистолетом собачнику за то, что его питомец начал лаять. Сообщается, что выпивший 20-летний парень неадекватно отреагировал на собаку, которая просто так стала на него гавкать. Хмельной агрессор достал из куртки сигнальный пистолет и стал угрожать им, мол, убери собаку, иначе пристрелю. Потом он приставил ствол к голове самого хозяина пса и хотел в него выстрелить. Когда вспышка ярости закончилась, вооруженный человек ушел, а испуганный собачник позвонил в милицию. Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.
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