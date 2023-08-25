Житель Ошмян решил закрыть купальный сезон с 3,7 промилле алкоголя

В дежурную службу милиции поступило сообщение, что нетрезвый мужчина купается в водоеме. На место выбыл наряд охраны, где представитель ОСВОД рассказал, что неугомонный местный житель постоянно лез в воду. Нарушителя порядка доставили в райотдел. Позже освидетельствование показало 3,7 промилле алкоголя.